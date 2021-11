Rubiera, rubano cesti natalizi dal magazzino del Conad: denunciati

RUBIERA (Reggio Emilia) – Sorpresi mentre rubano cesti natalizi e merce dal magazzino della Conad Superstore di Rubiera: denunciati per furto una 29enne e una 26enne casalinghe residenti a Cadelbosco Sopra e un 60enne disoccupato residente a Reggio Emilia. I tre hanno raggiunto ieri sera il retro del supermercato e, in particolare, l’area esterna adibita allo scarico delle merci, posta a ridosso del magazzino del supermercato, per le merci.

Sono stati notati da una pattuglia della stazione di Rubiera impegnata in un servizio di controllo del territorio, mentre caricavano sulla Opel Meriva di proprietà della 29enne di Cadelbosco Sopra alcuni scatoloni contenenti deodoranti, prodotti per capelli e cesti natalizie, poi risultati rubati dall’esterno del magazzino dove la merce era stata stoccata. I tre sono stati fermati dai carabinieri, portati in caserma e denunciati per furto.