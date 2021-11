Roncadella, tentato furto di forme di Parmigiano Reggiano al caseificio

REGGIO EMILIA – L’allarme e i carabinieri mettono in fuga i ladri: salta il furto al caseificio di Roncadella. Stanotte, verso le 2,30, i malviventi, dopo aver oscurato con lo spray le telecamere, aver segato le sbarre degli infissi e forzato una finestra, sono entrati nel caseificio per rubare le forme di Parmigiano Reggiano. L’allarme, giunto a un istituto di vigilanza privato e girato al 112 dei carabinieri, ha però indotto i ladri a desistere e a fuggire prima dell’arrivo dei militari. Le ricerche dei malviventi, immediatamente scattate nell’intero capoluogo reggiano, non hanno consentito, per ora ai carabinieri di intercettare i ladri che sono riusciti a dileguarsi.