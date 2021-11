Rio Saliceto, auto fuori strada: grave un giovane

RIO SALICETO (Reggio Emilia) – Un 29enne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che avvenuto stanotte, verso le 3.30, in via Cesis a Rio Saliceto. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della stazione locale, il giovane era alla guida di una Toyota Yaris quando, per cause ancora al vaglio dei militari, ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada. Il 29enne è stato portato, dai sanitari inviati sul posto dal 118, in ospedale a Reggio Emilia e ora è ricoverato prognosi riservata in terapia intensiva.