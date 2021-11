Ricerca auto, l’81% degli acquirenti si affida al web: la guida di automobile.it

REGGIO EMILIA – Esiste una scienza esatta per trovare l’auto perfetta? Di certo ci sono “formule” molto utili da conoscere prima di avventurarsi nella ricerca. Sono fondamentali per trovare l’auto tanto desiderata: dalla valutazione del chilometraggio all’analisi della storia del veicolo, l’infografica di automobile.it è una guida “scientifica” per muoversi nel mondo della ricerca della propria autovettura.

In Italia il dato della diffusione dell’online si attesta sul 74% (con un incremento del 4,7% rispetto all’anno precedente): il web è sempre più centrale per cercare l’auto dei sogni. Ebbene sì, durante lo scorso anno, oltre l’81% degli utenti nel mondo ha cercato un’auto online e il 90,4% ha visitato un e-store. In ogni caso, anche chi preferisce un tocco piú umano, nel 67% dei casi ha prima effettuato una ricerca in rete.

Per trovare l’auto ideale sul web si possono utilizzare anche servizi specifici: automobile.it di recente ha lanciato una serie di collaborazioni mirate e si avvale della competenza dei propri partner per aiutare chi sta cercando un’auto, supportandolo nella compravendita in sicurezza.

Da Diogene – per valutare il reale chilometraggio delle auto – all’ispezione del veicolo usato di Dekra, fino alla storia dell’auto tracciata da CARFAX: testare l’auto che si intende acquistare è un passaggio ritenuto fondamentale dal 73% dei possibili acquirenti e il 17% di questi si dichiara disposto a farlo anche da casa, incaricando un esperto.

Infine, pur nel trend di un sempre maggiore utilizzo dell’online, nella ricerca dell’auto la componente umana è ancora rilevante. La negoziazione con chi vende è fondamentale per il 48% dei possibili acquirenti, ma anche l’assistenza online durante la decisione d’acquisto è importante per l’87% di essi. E, se è possibile avere una persona di riferimento, questo rappresenta un valore aggiunto per il 96% degli automobilisti. Insomma: anche l’assistenza è una questione di… chimica.