Piazzale Europa, fornisce false generalità: denunciato

REGGIO EMILIA – Un 28enne del Burkina Faso è stato denunciato per aver fornito false generalità alla polizia e segnalato alla prefettura per possesso di marijuana per uso personale. E’ successo ieri, in seguito a un controllo, in piazzale Europa. L’uomo ha detto agli agenti di chiamarsi S.M e di essere di nazionalità gambiana. Poi ha consegnato loro un sacchetto in plastica con dentro otto grammi di marijuana. E’ stato portato in questura dove si è scoperto che, in realtà, si chiama L. M. H ed è nato in Burkina Faso.