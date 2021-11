REGGIO EMILIA – Il parco industriale di Mancasale, il più importante di Reggio Emilia e fra i maggiori dell’Area vasta dell’Emilia occidentale è da oggi ancora più funzionale alle esigenze delle imprese insediate.

Sono infatti terminati i lavori di riqualificazione di via Calvi di Coenzo, un intervento – del valore di 420.000 euro a scomputo del contributo di costruzione dovuto per la realizzazione della sede di tre nuove aziende nella parte nord dell’area – che completa le opere realizzate in questi anni per migliorare qualità urbana, accessibilità, sicurezza ed efficienza delle infrastrutture.

In particolare è stato rifatto il manto stradale, è stata realizzata una nuova pista ciclopedonale sul lato della mensa, sostituita e potenziata l’illuminazione pubblica. Per le prossime settimane, inoltre, è prevista la messa a dimora di nuove alberature. E’ stata inoltre riqualificata la rotonda di ingresso al Parco industriale da via Bovio e via Lama.

Nelle prossime settimane prenderanno invece il via i lavori di manutenzione straordinaria delle porte di ingresso alla stessa area produttiva con la sistemazione delle sbarre e la riqualificazione di via Bovio. L’importo complessivo dei lavori (anche in questo caso a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per la realizzazione della sede di una nuova azienda) ammonta a 110.000 euro.