Molesta i clienti in un bar e poi, ubriaco, si mette alla guida: denunciato

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Prima importuna i clienti al bar e poi, ubriaco, balza alla guida dell’auto quando arrivano i carabinieri. Un 25enne di Scandiano è stato preso e denunciato per guida in stato di ebbrezza dai militari che gli hanno ritirato la patente.

È successo martedì sera quando, durante un servizio di controllo del territorio, la pattuglia di Scandiano è stata inviata in un bar del paese dove era stato segnalato un avventore che disturbava i clienti. Giunti sul posto i militari hanno visto il 25enne che, in stato di ubriachezza, con un bicchiere d’amaro in mano, ordinava un altro superalcolico.

Il giovane è stato invitato ad allontanarsi dal locale e, nonostante fosse stato diffidato da mettersi alla guida dell’auto, è salito sul mezzo ed è fuggito. E’ stato inseguito, raggiunto e fermato lungo via Aldo Moro. Nonostante l’arrivo di altre pattuglie in supporto ai carabinieri, intervenute per l’irruenza del giovane, il 25enne ha continuato ad avere un atteggiamento scontroso. L’alcoltest ha rilevato un tasso alcolemico superiore a 2.5 g/l: cinque volte il massimo consentito per guidare.

I carabinieri gli hanno quindi ritirato la patente e lo hanno denunciato per guida in stato d’ebbrezza.