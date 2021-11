Minori, Vecchi in gruppo di lavoro nazionale che ne tutela i diritti

REGGIO EMILIA – Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi è stato designato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando quale membro del gruppo di lavoro nazionale “Politiche e interventi sociali in favore dei minorenni in attuazione della Child Guarantee”.

L’organo viene creato, si legge nell’atto che lo costituisce, “per promuovere e coordinare interventi, anche di natura sperimentale, nell’ambito del sistema integrato dei servizi sociali, per il contrasto delle situazioni di vulnerabilità di bambini e famiglie e per la promozione della cittadinanza attiva e di percorsi di inclusione, partecipazione e avviamento all’autonomia dei cittadini più giovani, con particolare attenzione alle differenze territoriali”.

Il gruppo di lavoro “ha il compito di definire linee di indirizzo per superare le criticità legate alla povertà minorile e all’esclusione sociale, nonché per sostenere l’emancipazione dei minori a livello globale, garantendo a ciascuno di essi, ed in particolare a coloro che si trovano in obiettive situazioni di disagio, l’accesso ai servizi essenziali, nel rispetto dei diritti di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze”.

In carica fino al 30 settembre 2022 il gruppo svilupperà un “piano d’azione operativo nazionale in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulla Child Guarantee del 14 giugno 2021, con particolare attenzione all’individuazione e definizione di livelli essenziali delle prestazioni sociali per l’infanzia in ossequio alle linee di indirizzo già individuate dal V piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza”.

Inoltre si organizza procedendo, mediante audizioni, al coinvolgimento degli stakeholders di maggiore rilevanza, istituzionali e non.