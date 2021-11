Lo Spallanzani è il secondo migliore liceo scientifico in Italia

REGGIO EMILIA – Il liceo scientifico Spallanzani è il secondo in Italia e il primo in Regione “per qualità dell’insegnamento e risultati conseguiti dagli studenti nei percorsi universitari”. Lo Spallanzani è arrivato ad un incollatura dal primo liceo scientifico nel Paese, il Fermi di Padova, che lo sopravanza di pochissimo (93.04/100 il punteggio del Fermi e 92,84 quello dello Spallanzani).

A certificarlo lo studio di Eduscompio a cura della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) che ogni anno, dal 2014, esce con i dati aggiornati sulle scuole superiori di tutta Italia allo scopo di aiutare gli studenti a scegliere le scuole superiori adatte alle proprie attitudini e al percorso scolastico che si vorrebbe percorrere.

Sul sito infatti è possibile trovare tutti i dati relativi alle scuole reggiane (e non) dove gli studenti possono autonomamente orientarsi cercando gli istituti migliori per le loro esigenze – suddivisi per studi classici e scientifici, scienze umane, linguistiche, artistiche e tecniche – e in base alla vicinanza alla propria residenza.

Scrive il dirigente scolastico Rossella Crisafi: “Porgo i complimenti agli studenti che, grazie a dedizione e amore per il sapere, onorano la scuola che li accoglie e porgo i complimenti ai docenti per la loro alta professionalità e per l’attenzione didattica e pedagogica”.