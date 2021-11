Litiga con l’ex compagno e lo accoltella: arrestata

REGGIO EMILIA – Al culmine di un litigio ha accoltellato l’ex compagno: 42enne milanese residente in città arrestata dai carabinieri per lesioni personali aggravate. L’uomo, un 38enne residente in città ha riportato una prognosi di 15 giorni. E’ successo ieri sera intorno alle 23.30 quando i militari, a bordo di una pattuglia della radiomobile, su input dell’operatore del 112 avvisato da un cittadino che aveva sentito le grida d’aiuto di un uomo, sono andati in un’abitazione a Gaida dove era stata segnalata un’accesa lite tra un uomo e una donna.

Giunti subito sul posto i carabinieri hanno individuato l’appartamento da cui proveniva musica ad alto volume e sono riusciti ad entrare solo dopo aver suonato più volte. Sono stati ricevuti da una donna, visibilmente ubriaca, che ha detto di essere sola in casa. I militari sono entrati e hanno visto del sangue sul pavimento e su alcuni mobili. Nel corso del controllo dell’appartamento hanno trovato nel bagno il 38enne che ha detto di essere stato accoltellato alle braccia e alla mano dalla donna, sua ex convivente.

La 42enne ha rifiutato di mostrare i suoi documenti, mostrando un atteggiamento di sfida nei confronti dei militari che hanno chiamato un altro equipaggio in aiuto. La donna ha cercato di respingere i militari spintonandoli e cercando di aggredirli. E’ stata bloccata con la forza e portata in caserma. L’uomo ha detto ai carabinieri che, al culmine di una lite, la 42enne aveva preso un coltello da cucina con una lama lunga 31 centimetri e gli aveva sferrato diverse pugnalate lacerandogli il piumino e colpendolo alle braccia, al viso e alle mani.

Il 38enne ha aggiunto che era riuscito a disarmare la donna e che poi si era rifugiato in bagno dove è stato trovato dai carabinieri che hanno anche recuperato il coltello usato nell’aggressione che è stato sequestrato. Il 38enne è stato portato in ospedale dove è stato medicato e giudicato guaribile in 15 giorni per le ferite riportate. La 42enne è stata arrestata con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

L’uomo ha detto ai carabinieri che lo scorso mese di marzo, quando le aveva detto che voleva lasciarla, era stato aggredito dalla 42enne con le stesse modalità: la donna, in quella occasione, aveva preso dal cassetto delle posate della cucina un forchettone in metallo con cui aveva lo aveva colpito all’altezza dello zigomo sinistro, causandogli una ferita lacero contusa per la quale, all’epoca, riportò una prognosi di 7 giorni senza tuttavia denunciare l’accaduto. La donna non è nuova a tali aggressioni: nell’aprile del 2018 era stata denunciata per lesioni personali aggravate, dato che aveva colpito con un coltello un altro suo ex compagno che ricorse alle cure mediche riportando una prognosi di 15 giorni per le ferite riportate.