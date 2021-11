Laira, cagnolina di taglia media

REGGIO EMILIA – Laira, bellissima cagnolina di taglia media, è cresciuta e vissuta in famiglia per 7 anni ed è poi stata portata al Rifugio per problemi che non riguardano la sua personalità. Laira sa essere dolcissima è bravissima al guinzaglio, è obbediente e intelligente, Laira ha proprio tutte queste qualità e naturalmente l’assoluta necessità di essere “figlia unica”. Se volete regalare a questa anima nobile un futuro degno di essere vissuto venitela a conoscere previo appuntamento presso il Rifugio Rocky di San Bartolomeo aperto su appuntamento al 0522-576.045.