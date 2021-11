“La vedova allegra” in scena al Teatro Asioli

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Venerdì 12 novembre (ore 20.30) il Teatro Asioli di Correggio ospiterà uno scintillante fuori-stagione: “La vedova allegra”, la regina delle operette, la “prima” di un nuovo allestimento della Compagnia di Corrado Abbati.

In una Parigi elegante e spensierata, i protagonisti sono coinvolti in un vorticoso e divertente scambio di coppie, promesse, sospetti e rivelazioni. Un parapiglia che, come è naturale in un’operetta, al termine si ricompone nel migliore dei modi con il matrimonio fra la bella vedova Anna Glavari e l’aitante diplomatico Danilo. Elegante e spensierata vuole essere anche questa nuova edizione dello spettacolo, dove si va da “Maxim” (ancora oggi simbolo mondano-turistico parigino), si danno nomi capricciosi alle donnine che allietano le serate piccanti dei diplomatici, si cantano valzer pervasi da un erotismo scintillante, si ballano indemoniati can-can e si ama con assoluta gaiezza in un’atmosfera leggera e contagiosa che coinvolge attori e pubblico. Gli interpreti (tra gli altri lo stesso Abbati, Antonella Degasperi, Fabrizio Macciantelli, Giovanna Iacobellis, Domenico Menini), il corpo di ballo (Balletto di Parma), le scene e i costumi contribuiscono a rendere indimenticabile questo allegro e sontuoso clima belle-époque, in un travolgente mix di canto, musica, danza e comicità.

Corrado Abbati – attore, cantante, regista, musicologo – prosegue così con coerenza, competenza e inventiva il suo personale percorso artistico, salutato con entusiasmo dai pubblici di tutt’Italia.

Biglietti: euro 25 – 22,50 – 18.