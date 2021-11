La Reggiana ha ingaggiato Michele Cremonesi

REGGIO EMILIA – La Reggiana ha tesserato Michele Cremonesi, difensore con all’attivo 5 presenze in serie A con la Spal, circa 140 gare disputate in Serie B con le divise di Cremonese, Crotone, Spal, Virtus Entella, Perugia e Venezia e circa 100 partite giocate in Serie C con la maglia della Cremonese. L’ingaggio è stato deciso per sostituire Rozzio che si è infortunato.

Originario di Cremona, classe 1988, Michele è cresciuto nel settore giovanile della squadra della sua città. Ieri è andato nella sede di Via Brigata Reggio per sottoscrivere i documenti relativi all’accordo di tesseramento con la società granata. Da oggi è pienamente integrato nella rosa a disposizione di mister Aimo Diana, con la quale si allenava da una decina di giorni. Prenderà il numero di maglia 26.

“Sono molto felice di aver firmato con la AC Reggiana – commenta Michele – quando mi ha chiamato il procuratore, circa 10 giorni fa, non ci ho pensato su minimamente e sono venuto a Reggio. Questa è una piazza gloriosa e importante, sono contento di essere qua e cercherò di mettere a disposizione la mia esperienza e le mie qualità per aiutare la squadra”.