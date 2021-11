La Cgil organizza un flash mob contro la violenza sulle donne

REGGIO EMILIA – La Cgil di Reggio Emilia organizza, in occasione della “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”, un flash mob nel centro di Reggio Emilia.

Un momento di presenza simbolica in cui gli uomini e le donne sono corpi parlanti contro ogni molestia, ogni subdola recriminazione, ogni catena pensata per annichilire il genere femminile in quanto tale.

In una piazza che diventa scena, vestiti di rosso e nero, verranno lette testimonianze di donne vittime di violenza e a farlo saranno gli uomini. Il flash mob si terrà venerdì 26 novembre alle 17 in piazza Martiri del 7 Luglio.