Job day Cna e Unimore: la seconda edizione alla ricerca di profili in ambito Steam

REGGIO EMILIA – Cna Education, in collaborazione con Cna Industria ed Unimore, il prossimo venerdì 26 novembre dalle 17 alle 19.30 organizza la seconda edizione del Job Day (in modalità videoconferenza) tra studenti e imprese interessate all’inserimento di profili della laurea triennale in tecnico per l’industria intelligente.

Il webinar, che rientra nell’ambito del progetto Regionale “Serendigiti- trasformazioni ed evoluzioni digitali nelle imprese artigiane”, ragiona sul tema delle competenze in impresa, con particolare attenzione a Industry 4.0 e all’innovazione tecnologica.

Dodici le imprese che si sono iscritte, in diversi settori dall’Ict, alla consulenza in ambito Industry 4.0 alla manifattura, progettazione di macchinari per il packaging, automotive e motori elettrici, lavorazione della fibra di carbonio e meccatronica, automazione industriale. L’iniziativa prevede una prima parte in plenaria, in cui dopo una breve presentazione del percorso di laurea triennale, le imprese potranno illustrare agli studenti la loro realtà aziendale e il progetto di collaborazione, e un secondo momento, in cui gli studenti potranno rivolgersi alle imprese di proprio interesse e presentare il proprio curriculum vitae in ‘stanze virtuali’ specifiche.

“Obiettivo dell’incontro – spiega il presidente di Cna Industria Giuseppe Conti – è quello di avvicinare domanda e offerta per colmare il mismatch di profili in ambito Steam (Science, technology, engineering, arts & mathematics), con particolare riferimento alle competenze in progettazione e lettura del disegno meccanico, azionamenti elettrici e programmazione plc ma anche robotica collaborativa, logistica e sicurezza dei sistemi, macchine e produzione. Completano il profilo le soft skills particolarmente ricercate dalle imprese, come il lavoro in autonomia e il problem solving, l’inglese tecnico e il project management”.

Interverrà all’evento anche il professor Cristian Secchi, presidente del percorso di laurea professionalizzante, che introdurrà il profilo del percorso e le modalità per richiedere uno stage da parte delle aziende, attraverso l’ufficio stage del Dipartimento.

Per informazioni sull’iniziativa, rif. Ughetta Fabris (CNA Education) tel. 0522 356366 – ughetta.fabris@cnare.it e Stefano Pavani (CNA Industria), tel. 0522 35627 – stefano.pavani@cnare.it