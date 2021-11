Iren compra la divisione Energy and Building di Bosch

REGGIO EMILIA – Attraverso la controllata Iren Smart Solutions, il Gruppo Iren ha acquisito oggi il 100% del capitale sociale di Bosch Energy and Building Solutions Italy. Si tratta della divisione della multinazionale tedesca che opera nel settore dell’efficientamento energetico sia come energy service company (Esco), che nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti integrati di riscaldamento, climatizzazione e cogenerazione per clienti pubblici e privati.

Bosch Energy and Building Solutions Italy, che opera in prevalenza nel nord Italia, gestisce inoltre commesse nel settore ospedaliero, segmento di mercato in cui Iren Smart Solutions non è attualmente presente. L’operazione ha un controvalore di circa 9 milioni di euro. “Le azioni commerciali e gli ambiziosi piani di sviluppo tecnologico e progettuale che Iren Smart Solutions sarà capace di integrare nel proprio ventaglio di servizi offerti consentiranno una crescita futura della redditività di Bosch Energy and Building Solutions”, commentano dalla multiutility.