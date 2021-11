Interpump acquisisce il 100% di Berma

REGGIO EMILIA – Interpump Group, attraverso la propria controllata Reggiana Riduttori, ha annunciato l’acquisizione di Berma, società con sede a Gazzuolo, in provincia di Mantova. Berma produce riduttori progettati per i tappeti trasportatori e dispositivi di dispersione, utilizzati per lo spargimento di fertilizzanti biologici solidi. E’ leader di nicchia sul mercato italiano ma con forte vocazione all’export, in particolare verso Usa, Canada, Germania.

Per il 2021 la previsione di fatturato è superiore a 20 milioni di euro, con un margine operativo lordo atteso attorno del 30%. L’operazione prevede l’acquisizione del 100% delle quote societarie di Brema per 32 milioni di euro, oltre a 29.598 azioni di Interpump Group. Gli esponenti della famiglia venditrice continueranno ad operare al servizio della società.

“Dopo Reggiana Riduttori, Transtecno e Dz, Interpump prosegue il rafforzamento del polo delle trasmissioni di potenza con l’acquisizione di un operatore specializzato caratterizzato da un solido brand, ottima qualità dei prodotti, ed eccellenti performance reddituali”, commenta il presidente di Interpump, Fulvio Montipò.