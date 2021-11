REGGIO EMILIA – Dà fuoco all’auto dell’attuale fidanzato dell’ex compagna, 47enne reggiano denunciato per danneggiamento seguito da incendio. Sarebbe passionale il movente dietro all’incendio di una Ford Focus la notte del 4 novembre scorso in via Mafalda di Savoia di Reggio Emilia. Il 47enne avrebbe agito quindi per motivi passionali.

L’allarme alle centrali operative dei carabinieri e dei vigili del fuoco era scattato intorno alle 4, in via Mafalda di Savoia. I carabinieri erano arrivati sul posto dopo la richiesta di intervento al 112 da parte degli stessi vigili del fuoco che, con due squadre giunte dal comando di via della Canalina, stavano spegnendo l’incendio. Le fiamme avevano distrutto la Ford Focus di un 47enne ed avevano lambito una Renault Clio di un cittadino senegalese 53enne danneggiandola in modo lieve.

Foto 2 di 2



I carabinieri, nel corso di una perquisizione a casa del 47enne, hanno sequestrato gli abiti indossati durante l’azione criminosa, la tanica utilizzata per trasportare il liquido infiammabile e il telefono cellulare dell’uomo che ha ammesso le sue responsabilità.