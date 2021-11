Imprese, otto big accelerano sulla mobilità sostenibile

REGGIO EMILIA – Ha coinvolto otto tra le principali aziende del territorio, per un totale di 3mila dipendenti, il progetto varato da Unindustria Reggio Emilia per promuovere la mobilità sostenibile tra le imprese reggiane.

Un’iniziativa voluta per assistere le associate ad adempiere al “decreto Rilancio” (che prevede la nomina di un mobility manager aziendale per le organizzazioni con più di 100 dipendenti e con sede nei Comuni capoluogo o con più di 50.000 abitanti) e a cui hanno aderito: Casa di cura Villa Verde, Cellularline, Comet, Coopservice, Kohler, Ognibene, Pregel, Walvoil.

La gestione operativa del progetto è stata affidata alla società specializzata “Travel for Business”. In particolare, ad una prima fase di formazione rivolta ai manager aziendali è seguita una fase di analisi della mobilità delle imprese ed una successiva di orientamento strategico per la predisposizione del piano degli spostamenti casa-lavoro.

Questo percorso, spiega Unindustria, “ha permesso alle imprese di orientarsi su soluzioni come il decongestionamento del traffico nelle aree urbane con riduzione dell’uso del mezzo privato individuale e scelta di mezzi più sostenibili e aiutato il miglioramento di servizi e dei costi di mobilità per i collaboratori, anche attraverso l’uso delle tecnologie innovative”.

Inoltre, “il modello formativo e il focus group appositamente ideato ha rafforzato l’ascolto delle esigenze di mobilità dei dipendenti e ha consentito di identificare i compiti e le figure professionali interne all’azienda per la mobilità sostenibile”.

Nel 2021, infine, l’iniziativa è stata segnalata in positivo come buona pratica dall’Aif, l’associazione italiana dei formatori. “La menzione speciale ricevuta onora il nostro progetto, ma soprattutto le nostre imprese per la sensibilità dimostrata verso le diverse tematiche della sostenibilità”, commenta Fabrizio Benassi (nella foto), vicepresidente di Unindustria con delega a Territorio e Infrastrutture. Ricordando poi che l’associazione ha attivato con il Comune di Reggio un tavolo di confronto permanente sulla mobilità in ambito aziendale.

“La sostenibilità- chiude Benassi- è parte integrante della responsabilità sociale d’impresa ed è importante che le buone pratiche vengano fatte conoscere per stimolare nuovi comportamenti virtuosi”.