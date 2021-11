I carabinieri reggiani commemorano i defunti dell’Arma

REGGIO EMILIA – Questa mattina alla presenza di una rappresentanza dei carabinieri di Reggio Emilia in servizio insieme a quelli dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo, dei delegati del Consiglio centrale e di base della Rappresentanza militare, il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Andrea Milani, e il presidente della sezione carabinieri in congedo di Reggio, il tenente Domenico Viola, nel rispetto delle prescrizioni per contenere la diffusione del coronavirus, hanno commemorato i defunti dell’Arma.

La cerimonia ha visto la deposizione di una corona alla lapide posta nell’ingresso del Comando provinciale di Reggio dedicata al carabiniere reggiano eroe Leone Carmana, decorato di medaglia d’oro, al quale peraltro è intitolata la sede del Comando. Durante la commemorazione è stato eseguito il silenzio in ricordo dei caduti con tutti i presenti che hanno reso gli onori ai defunti.