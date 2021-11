Guastalla, Apecar contro un camion: muore un 86enne

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Un uomo di 86 anni, Francesco Pettinato, è morto in un incidente stradale avvenuto oggi a Guastalla, verso le 15,15, in via Morandi. L’anziano, residente a Gualtieri, era sulla sua Apecar nella zona industriale della frazione di San Giacomo quando, nei pressi di un’intersezione, si è scontrato con un camion condotto da un 30enne moldavo. Sul posto sono arrivati i soccorsi inviati dal 118 con l’ambulanza e l’automedica, ma, quando i sanitari sono arrivati sul posto, per l’86enne non c’era più nulla da fare. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale dell’Unione Bassa reggiana.