Furto e ricettazione ai danni di Rcf, quindici persone denunciate

REGGIO EMILIA – Quindici persone, fra dipendenti ed ex dipendenti, di Rcf azienda reggiana leader nel mercato dell’audio professionale, sono stati accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, appropriazione indebita, furto, ricettazione, impiego di beni di provenienza illecita, autoriciclaggio e favoreggiamento reale. Il danno all’azienda è stato stimato in circa 400mila euro.

Gli associati, infatti, erano riusciti a creare una fitta rete di relazioni, che gli avrebbe consentito, dopo la consumazione dei furti, delle appropriazioni indebite del materiale in danno di Rcf o dell’autoproduzione dei manufatti, di collocare i prodotti su mercati paralleli, non solo in ambito nazionale, ma anche oltre confine, in particolare l’Albania.

Inoltre, la sottrazione della componentistica da parte di alcuni degli indagati ha trovato risposta quando è emerso, sempre nel corso delle prolungate attività tecniche, che alcuni degli indagati, grazie alla competenze professionali acquisite nell’azienda, riuscivano autonomamente a riprodurre in proprio vari prodotti finiti, prevalentemente diffusori, che, dopo aver collaudato rudimentalmente, piazzavano sul mercato, a prezzi evidentemente concorrenziali, realizzando ulteriori guadagni illeciti.

Per rivendere i prodotti utilizzavano soprattutto canali on line, con particolare riferimento ai siti web specializzati nella vendita di materiale elettroacustico, oltre che distribuirli anche presso attività commerciali compiacenti, con le quali spartivano i guadagni. Sono finite indagate in tutto 15 persone: di cui 3 sono stati messi agli arresti domiciliari, 4 sottoposti al divieto di dimora nella provincia di Reggio Emilia, 1 all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e 7 denunciati a piede libero per singoli episodi non direttamente riconducibili al contesto associativo, molti dei quali ex dipendenti dell’azienda o dipendenti di aziende facenti parte della rete di collaborazioni.

Sono state anche eseguite perquisizioni personali e domiciliari nei confronti degli indagati, nel corso delle quali sono stati sequestrati ingente materiale audio riconducibile all’azienda, documentazione probatoria, denaro contante per complessivi 60.000 euro e orologi di pregio ritenuti provento degli illeciti profitti.