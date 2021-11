Fugge dopo incidente stradale con feriti: denunciato

CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Fugge dopo incidente stradale con feriti: 43enne crotonese denunciato dai carabinieri di Quattro Castella per fuga da incidente e omissione di soccorso. L’incidente si era verificato sabato scorso in via Prati Vecchi a Cavriago.

Secondo la ricostruzione dei militari, intervenuti per rilevare l’incidente stradale, il 43enne crotonese, alla guida di un furgone Citroen Berlingo di proprietà di un suo amico, mentre percorreva via Prati Vecchi a Cavriago, ha invaso la corsia opposta della carreggiata, scontrandosi frontalmente con una Audi Q5 condotta da un 64enne reggiano che riportava ferite giudicate guaribili in 3 giorni.

Ferita anche la moglie 57enne che ha riportato una prognosi di tre giorni, mentre è rimasta illesa un’altra persona, un 62enne di Cavriago che era a bordo dell’Audi. Dopo l’incidente il 43enne aveva tentato invano di riavviare il motore del veicolo, ma poi, non riuscendovi, era fuggito a piedi nei campi, facendo perdere le sue tracce.

Per i carabinieri di Quattro Castella, attraverso la targa dell’auto, è stato facile rintracciare l’uomo che poi è stato denunciato.