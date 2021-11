Fermato automobilista senza patente, assicurazione e irregolare in Italia

TOANO (Reggio Emilia) – Dopo un lavoro di controllo del territorio toanese durato diversi giorni, la polizia locale dell’Unione Appennino ha fermato ieri sera un 39enne extracomunitario domiciliato a Debbia di Baiso. L’uomo era alla guida di una Fiat Punto, intestata alla moglie. Da Debbia l’uomo veniva spesso a Toano, dove è stato fermato: dopo alcuni appostamenti mirati ieri sera è stato intercettato per un controllo ed è risultato senza patente, senza assicurazione, non in regola con i documenti di soggiorno in Italia. È stato denunciato.

L’auto è stata sequestrata e trasportata nella Depositeria. Sono stati elevati quasi 6mila euro di sanzioni legate ad infrazioni al Codice della Strada e l’uomo è stato denunciato a piede libero perché irregolare sul territorio italiano.