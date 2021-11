Esce dai domiciliari per rubare: denunciata

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Esce dai domiciliari per rubare, 46enne di S. Ilario denunciata dai carabinieri. La donna era in detenzione domiciliare per altri furti e ha approfittato del permesso di assentarsi da casa, concessole dalla magistratura, per eseguire un nuovo colpo. È successo a S. Ilario nei giorni scorsi. I responsabili di un supermercato del paese si sono rivolti ai carabinieri della stazione locale dopo aver notato la donna che, appropriatasi di generi alimentari, superava le casse senza pagare il dovuto.

Ricevuta la denuncia, i carabinieri hanno acquisito le immagini della video sorveglianza del negozio, attraverso le quali hanno potuto riconoscere l’autrice del furto, una 46enne del luogo già nota alle forze dell’ordine. I militari lo hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia di fronte alla quale la donna dovrà ora rispondere nuovamente del reato di furto.