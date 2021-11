Eredita pistola dal padre defunto, ma non la dichiara: denunciato

CASALGRANDE (Reggio Emilia) – Eredita pistola dal padre defunto, ma non la dichiara: 67enne reggiano denunciato dai carabinieri di Casalgrande per detenzione illegale di armi. Secondo quanto verificato dai militari l’uomo, all’interno della sua abitazione, deteneva illegalmente una pistola Beretta calibro 7.65. Gli accertamenti eseguiti sulla matricola dell’arma hanno permesso di verificare che la pistola era di proprietà del padre defunto che, a suo tempo, l’aveva regolarmente denunciata. Non avendo provveduto a regolarizzare l’arma, attraverso la denuncia presso il competente ufficio di pubblica sicurezza, il 67enne è stato quindi denunciato per detenzione illegale di armi. La pistola è stata sequestrata.