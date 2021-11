E80 Group, 125 nuove assunzioni nel 2021

REGGIO EMILIA – E80 Group punta ancora sui giovani, anzi sui giovanissimi. La multinazionale di Viano (Reggio Emilia), eccellenza industriale italiana nel campo delle soluzioni intralogistiche automatizzate, continua ad investire sul talento guardando anche ai neodiplomati. Il progetto aziendale Programma il tuo futuro con E80 Group, promosso in sintonia con l’Agenzia per il Lavoro Umana, Umana Forma e Cis-Scuola per La Gestione D’Impresa, è infatti appena partito con l’obiettivo di reperire, formare ed inserire in E80 Group nuove risorse per alcuni dei ruoli tecnici all’interno del Gruppo.

Nello specifico si tratta di Software Developer e Tecnici Remote Support, due profili chiave nel panorama dell’Industria 4.0, legati rispettivamente al mondo dello sviluppo software e dei sistemi automatizzati.

Il programma si inserisce nel cospicuo piano di investimenti sulla formazione che il Gruppo sta portando avanti fin dalla sua fondazione. “Il nostro più grande valore sono le persone – commenta il Presidente di E80 Group, Enrico Grassi -; per questo motivo ci impegniamo ogni giorno ad essere ‘ECCUS’ ossia a sviluppare le qualità necessarie al miglioramento continuo: Entusiasmo, Competenza, Carisma, Umiltà e Saggezza. Crediamo fermamente nel concetto di Youth and Experience, un mix tra giovinezza ed esperienza che ha l’obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio, imparando ad ascoltare la voce delle nuove generazioni, facendo tesoro del loro entusiasmo e del loro dinamismo. Questo dialogo costante e la condivisione delle conoscenze hanno permesso al nostro Gruppo di crescere e di guardare avanti”.

E80 Group, nelle sue 13 filiali presenti nel mondo, conta al momento più di 1000 dipendenti, il 96% dei quali con contratto a tempo indeterminato. Nel 2021 ha registrato inoltre 125 nuove assunzioni con il proposito di inserire altre 40 figure entro la fine dell’anno.

Partendo da questi presupposti è nata l’iniziativa Programma il tuo futuro con E80 Group. La prima edizione risale a ottobre 2020, quando E80 Group ha ricevuto 65 profili di diplomati in uscita dagli Istituiti di Istruzione Superiore. L’Agenzia Umana ha operato una prima scrematura di 30 candidati, diventati poi 12 in seguito ad un’ulteriore selezione condotta dal dipartimento risorse umane del Gruppo. I giovani scelti hanno seguito un percorso di formazione di 240 ore, tenuto da docenti certificati individuati da Cis, specializzati nell’insegnamento di informatica, inglese e organizzazione aziendale. L’azienda stessa ha fornito le postazioni informatiche per i partecipanti, in modo da garantire loro la possibilità di seguire i corsi da remoto.

Al termine di un mese e mezzo di iter formativo, il cerchio si è chiuso con la presentazione dei vari progetti di gruppo realizzati dai candidati. I feedback espressi dai docenti e una serie di colloqui individuali con il team di E80 Group hanno portato a 6 nuove assunzioni nel ruolo di Software Developer. Oltre a questi, ad altri 4 candidati è stata offerta la possibilità di intraprendere un tirocinio extra-curriculare retribuito nel ruolo di LGV Programmer, che ha portato pochi mesi dopo ad altrettante assunzioni.

I giovani selezionati hanno inoltre usufruito di ulteriori 240 ore di formazione tenute dai trainer aziendali certificati così da affinare le competenze acquisite e sviluppare una piena conoscenza del business.

L’iniziativa Programma il tuo futuro con E80 Group è stata portata avanti anche nel 2021 con un ampliamento dell’offerta formativa. Al percorso per Software Developer si è infatti aggiunto quello per Tecnico Remote Support, per un totale di 48 candidature. All’interno di questa rosa, sono stati individuati 20 profili – 10 per ogni percorso – i quali, fino a dicembre, si misureranno con un iter formativo intensivo a cui farà seguito una proposta di assunzione rivolta ai più meritevoli.

“Il progetto rappresenta la prova tangibile dell’impegno di E80 Group ad investire sulla formazione dei giovani talenti. In un periodo complicato per il mondo del lavoro, soprattutto per le conseguenze legate alla pandemia, abbiamo continuato a guardare avanti non solo assicurando la continuità al nostro flusso di assunzioni ma anche incrementandolo con nuovi canali di ricerca”, precisa Erika Teggi, Human Resources Specialist del Gruppo.

“Il nostro obiettivo è da sempre quello di creare valore all’interno e all’esterno della nostra realtà, impegno che si declina in diverse attività, tra cui rientra questa iniziativa, attraverso la quale garantiamo a tutti i giovani che entrano in contatto con il mondo E80 Group di acquisire e sviluppare un bagaglio di competenze, tecniche e trasversali, preziose per l’ingresso nell’attuale mercato del lavoro” Corrado Pagani, HR Director di E80 Group.

Una crescita resa possibile e sostenuta nel tempo anche e soprattutto grazie al percorso di lifelong learning portato avanti con l’Academy: un vero fiore all’occhiello del Gruppo che solo nel 2021 ha permesso a 584 persone di incrementare le proprie competenze tecniche e manageriali e che proseguirà la formazione anche dagli assunti proveniente dall’iniziativa Programma il tuo futuro con E80 Group.

“La formazione continua è la chiave che permette di rispondere e spesso anticipare i cambiamenti ed è la leva per il successo – racconta Tania Ferrari, Academy Manager di E80 Group-. Per questo sosteniamo anno dopo anno la crescita dei giovani e l’aggiornamento delle competenze a tutti i livelli aziendali, attraverso percorsi di formazione completi e inclusivi frutto della costante collaborazione tra i diversi dipartimenti. Perché è grazie al gioco di squadra che si creano e si sviluppano nel tempo realtà innovative di successo e questo successo passa necessariamente dalla crescita personale di ciascuno di noi”.

Negli ultimi anni sono state erogate 85mila ore di formazione toccando la totalità della popolazione aziendale, un’attività che non ha conosciuto sosta neppure durante i mesi di lockdown. Lo sviluppo e l’aggiornamento delle competenze è potuto proseguire grazie ai tool digitali di E80 Group, tra cui l’apposita piattaforma LMS E80-learning.