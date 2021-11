E’ morto il dottor Umberto Guiducci

CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – E’ morto questa notte, all’ospedale S. Anna di Castelnovo Monti dove era ricoverato da alcune settimane per un peggioramento delle sue condizioni di salute, il dottor Umberto Guiducci. Guiducci, 84 anni, originario di Villa Minozzo, è stato presidente della Società Italiana di Cardiologia dello Sport e, per diversi anni, primario del reparto di Cardiologia del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e Sant’Anna di Castelnovo ne’ Monti.

Dal 1997 era anche medico sociale della Pallacanestro reggiana. Guiducci lascia i figli Elena e Vincenzo, la moglie Marisa e gli adorati nipoti Alessia, Francesco, Margherita, Umberto e Marta Lucia. Scrive la società: “Tutta la famiglia biancorossa si stringe attorno alla famiglia Guiducci in questo momento di profondo dolore e la squadra giocherà listata a lutto nella prossima trasferta di Venezia per ricordare il caro Umberto”.

Il sindaco Luca Vecchi ha espresso il suo cordoglio: “La morte del professor Umberto Guiducci priva la comunità reggiana di un professionista valente e stimato da tutti. E’ stato un medico che ha esercitato per anni con passione e generosità la propria professione, un punto di riferimento del mondo sportivo ma non solo. Sono stati moltissimi gli ambiti della città, dal sociale alla solidarietà, in cui il professor Guiducci ha dato un contributo importante. Alla moglie Marisa, ai figli Elena e Vincenzo, ai familiari tutti, agli amici va in questo momento di dolore il cordoglio mio personale e dell’amministrazione comunale di Reggio Emilia”.