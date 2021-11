Droga, alcol e armi sulle strade: dieci persone denunciate dai carabinieri

REGGIO EMILIA – Dieci persone, prevalentemente giovani, denunciate, 161 controllate e 127 veicoli fermati. E’ questo il bilancio dei controlli stradali effettuati dai carabinieri di Reggio nel fine settimana.

Un 50enne è stato sorpreso a guidare dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: per lui sono scattati il ritiro della patente e la denuncia alla Procura reggiana. Un 27enne di Reggio Emilia è stato invece trovato in possesso di un bastone telescopico allungabile in acciaio: l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi e il bastone è stato sequestrato. Altri otto conducenti sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga la cui detenzione è stata ricondotta all’uso personale non terapeutico ed ora rischiano la sospensione della patente.

In tutto i carabinieri hanno controllato 161 persone e 127 tra automezzi e motocicli nei posti di blocco e di controllo eseguiti nelle arterie stradali di maggior traffico dove hanno proceduto anche alla contestazione di alcune contravvenzioni al codice della strada, in prevalenza per violazioni delle norme di sicurezza stradale.