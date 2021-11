Donne, a Reggio ben 460 procedimenti per violenza in un anno

REGGIO EMILIA – Nel 2020 le donne picchiate o abusate che si sono rivolte al pronto soccorso di Reggio Emilia sono state 242 e 299 quelle accolte nel centro antiviolenza della “Casa delle donne”. Inoltre, dall’1 settembre 2020 all’1 ottobre scorso, la Procura reggiana ha avviato 274 procedimenti per maltrattamenti, 127 per stalking e 59 per violenza sessuale. Le richieste di custodia cautelare sono state 14 per maltrattamenti, sette per violenza sessuale e cinque per stalking. Sono alcuni dei dati emersi in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, celebrata oggi in città con diverse iniziative.