Donati 10mila euro per le cure ai pazienti con mesotelioma pleurico

REGGIO EMILIA – Giovedì 18 novembre, al Centro Loris Malaguzzi, si è svolto il 6° Congresso di Oncologia organizzato dal professor Carmine Pinto del Core (Centro Oncologico ed Ematologico di Reggio Emilia).

In questa occasione, Rosanna Fantuzzi, compagna dello scomparso Augusto Daolio (leader dei Nomadi vinto da un male incurabile nel 1992), nonché presidente dell’associazione “Augusto per la vita”, e Tilde Cristiani, presidente del collegio sindacale, sono intervenute per annunciare una donazione di 10mila euro a sostegno della strategia terapeutica nei pazienti con mesotelioma maligno della pleura.

Fantuzzi ha sottolineato inoltre, come ad oggi siano stati donati 1.065.000 euro a centri di ricerca oncologica ed ospedali, in tutta Italia, per progetti inerenti la patologia oncologica. Non un traguardo, ma una tappa nella lunga corsa per la salvaguardia della salute di tutti noi.