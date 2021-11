Coronavirus, rinviata a primavera la cena del Grade

REGGIO EMILIA – È stata rinviata alla prossima primavera, e si terrà con ogni probabilità nel mese di marzo, la cena del Grade che si sarebbe dovuta svolgere il 18 dicembre alle Fiere di Scandiano per gli auguri di Natale. Spiega il direttore generale della Fondazione Grade Onlus, Roberto Abati: “Purtroppo l’evoluzione della pandemia degli ultimi giorni, con la risalita del numero di contagi in tutta Italia, ci ha portato a un’attenta riflessione se confermare o rinviare la cena. Ne abbiamo parlato con le autorità locali, l’amministrazione di Scandiano, anche con medici dell’Ausl, e abbiamo concordato in via prudenziale per un rinvio. Contiamo che in primavera l’emergenza possa considerarsi superata, anche a seguito della prosecuzione della campagna vaccinale. Ci spiace ma la salute dei nostri sostenitori e amici è ovviamente al primo posto nei nostri intenti, è nel Dna della nostra Fondazione e quindi non potevamo azzardare”.

Coloro che hanno già prenotato il proprio posto alla cena possono conservare i biglietti che saranno validi per la nuova data non appena sarà definita. Se invece volessero essere rimborsati, possono contattare la segreteria GRADE telefonando al numero 0522 295059, o scrivere a info@grade.it.