Coltello e mannaia per rapinare un supermercato: in carcere

POVIGLIO (Reggio Emilia) – Coltello e mannaia per rapinare il supermercato Famila di Brescello: 39enne dominicano arrestato e portato in carcere dai carabinieri. Insieme a un complice fece irruzione, il 14 giugno del 2019, nel Famila per rapinarlo. In pochi minuti seminarono il terrore fra clienti e dipendenti, presero a cazzotti il direttore del negozio che aveva tentato di opporre resistenza e riuscirono a fuggire con un bottino di circa 10.000 euro.

Furono catturati dai carabinieri dopo un inseguimento durato qualche chilometro, nella frazione di San Sisto di Poviglio. Per questi fatti il 21 maggio dell’anno scorso i rapinatori, Filiberto Rinaldi, 55 anni, originario di Frosinone ed Emmanuel Molina Sanchez, 39 anni, origini dominicane, residente a Poviglio, giudicati con il rito abbreviato (giudice Andrea Rat, pubblico ministero d’udienza Jacopo Berardi) sono stati condannati a quattro anni e quattro mesi di reclusione.

Relativamente al dominicano residente a Poviglio, la sentenza di condanna, confermata nel marzo di quest’anno dalla Corte d’Appello di Bologna e divenuta esecutiva lo scorso mese di ottobre, ha visto l’ufficio esecuzioni penali della Procura reggiana emettere l’ordine di carcerazione a carico del 39enne che deve ancora scontare 4 anni, 3 mesi e 28 giorni di carcere.

Il provvedimento restrittivo è stato quindi trasmesso ai carabinieri di Poviglio, nel cui territorio risiede il dominicano, che lo hanno arrestato. L’uomo è stato portato nel carcere di via Settembrini di Reggio Emilia.