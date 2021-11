Castellarano, incendio in un magazzino nella notte

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Incendio, questa notte, in un magazzino di Castellarano. I carabinieri della stazione locale, su input dell’operatore in servizio al 112, chiamato dai vigili del fuoco che stavano intervenendo con alcune loro squadre, sono andati in via Fiandre 46 dove era stato segnalato un incendio all’interno dei locali adibiti a magazzino di mobili vecchi vicini a una falegnameria. Le fiamme sviluppatesi nel capannone, per cause che i vigili del fuoco reputano essere dolose, si sono propagate nel capannone danneggiando la struttura e distruggendo i mobili stoccati all’interno. L’incendio è stato poi domato dai vigili del fuoco.