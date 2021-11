Castellarano, auto a fuoco nella notte

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Questa notte i carabinieri della stazione di Castellarano, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dai vigili del fuoco che stavano operando con squadre dei comandi di Sassuolo e Reggio Emilia, sono intervenuti in via Radici Nord dove era stata segnalata un’auto in fiamme.

Giunti sul posto e terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio, che ha distrutto il veicolo che era parcheggiato in stato di abbandono nell’area cortiliva di uno stabile privato, carabinieri e vigili del fuoco hanno accertato che le fiamme hanno distrutto Peugeot 307 intestata a un nordafricano 74enne residente a Sassuolo e hanno interessato anche due motocicli parcheggiati nei pressi. Sui fatti sono in corso le indagini dei carabinieri di Castellarano.