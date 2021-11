Casalgrande, minaccia ragazzini con mazza e pistola: denunciato

CASALGRANDE (Reggio Emilia) – Esasperato dai petardi fatti esplodere nel suo giardino, un 70enne ha minacciato un gruppo di ragazzi (peraltro sembra estranei ai fatti) con una pistola.

Non contento è poi rientrato a casa per tornare poco dopo armato di una mazza da baseball in alluminio e, inseguendoli, ha continuato a minacciare i giovani con frasi come: “Venite qua che vi spacco la testa in due”.

E’ successo nella notte dello scorso sabato a Casalgrande. A mettere fine alla condotta molesta dell’uomo sono stati i carabinieri. L’anziano è stato denunciato e le armi entrambe sequestrate. La pistola, in particolare, è risultata essere di tipo “soft air”.