Brescello, fermato con mezzo etto di hascisc

BRESCELLO (Reggio Emilia) – Giro di spaccio nella Bassa: 20enne di Viadana denunciato dai carabinieri dopo essere stato fermato a Brescello con mezzo etto di hascisc. Già da qualche tempo i carabinieri della stazione di Guastalla erano sulle tracce di un’attività di spaccio nella zona della bassa reggiana. Ieri hanno rintracciato a Brescello il giovane che stavano tenendo d’occhio.

E’ un 20enne di Viadana che era in auto con due suoi amici. Addosso al giovane i militari hanno trovato un panetto di hascisc di quasi 50 grammi che è stato sequestrato e poi hanno trovato pochi grammi dello stesso stupefacente detenuto, si ritiene per uso personale, da uno dei due suoi amici.

Il 20enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per l’amico, invece, si profila una segnalazione in via amministrativa quale assuntore.