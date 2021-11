REGGIO EMILIA – “L’ennesimo omicidio. L’ennesima donna. La quarta vittima, di una escalation di violenze e tragedie che da quattro giorni riempiono le cronache dell’Emilia, è stata trovata assassinata questa mattina a Reggio Emilia. Un gesto disumano, vile e crudele che ha spezzato un’altra vita. Una preghiera per questa giovane donna uccisa”. Questo il commento della deputata emiliana della Lega, Benedetta Fiorini.

Le fa eco il consigliere regionale di Coraggiosa, Federico Amico, presidente della Commissione Parità e Diritti delle persone della Regione Emilia-Romagna, che scrive: “Mancano pochi giorni al 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. E se a volte sembra che i dati emergano solo nelle ricorrenze, i femminicidi purtroppo continuano a essere una mattanza: oltre 110 dall’inizio dell’anno. Notizie agghiaccianti, però lo sgomento ci deve spronare ancora di più non solo nella repressione, ma nell’intensificare gli sforzi tra istituzioni e centri antiviolenza, società tutta, uomini e donne insieme. Se non si costruisce quest’alleanza, continueremo ad assistere a drammi come quello di oggi”.