Acquista specchio da bagno online, ma è una truffa

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Acquista specchio da bagno on line, ma è una truffa. Denunciati dai carabinieri di Quattro Castella due coniugi di Benevento: un 36enne e una 37enne. Una 57enne di Quattro Castella stava cercando uno specchio da bagno e, navigando sulla rete, si è imbattuta in un annuncio pubblicato da un negozio on line relativo alla vendita di arredi per bagno, trovando quello che le serviva ad un prezzo di circa 300 euro.

Ha contattato l’inserzionista e ha definito l’acquisto dello specchio, attraverso una trattativa andata avanti anche per mail. Ha pagato l’importo richiesto, effettuando un bonifico sul conto del venditore e poi ha atteso quanto acquistato. Non ricevendo nulla ha contattato decine volte il venditore che ha avanzato svariate scuse in relazione al ritardo della consegna, senza peraltro rimborsare l’importo all’acquirente.

La vittima, quando ha capito di essere stata truffata, si è rivolta ai carabinieri della stazione di Quattro Castella e ha sporto denuncia. I militari sono risaliti ai due coniugi, che hanno precedenti specifici, e li hanno denunciati per truffa.