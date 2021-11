Acquista playstation on line, non paga e alleggerisce il conto al venditore

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Acquista playstation on line, ma, anziché pagare, alleggerisce il conto al venditore: 21enne romana denunciata dai carabinieri di Scandiano per truffa. Un 54enne di Scandiano aveva pubblicato una inserzione sul web per vendere a 250 euro la consolle. E’ stato contattato da una sedicente acquirente che, oltre a mostrarsi molto interessata all’acquisto, si è detta disponibile per effettuare immediatamente il pagamento.

L’unica richiesta avanzata dall’acquirente è stata relativa al metodo di pagamento concordato con la modalità della ricarica del conto attraverso l’utilizzo di una postazione Atm. L’operazione era infatti possibile solo attraverso l’inserimento le indicazione delle coordinate fornite dall’acquirente. In contatto telefonico con l’acquirente la vittima, un 54enne reggiano, recatosi a eseguire l’operazione su indicazione dell’interlocutore, l’ha effettuata, ma, anziché ritrovarsi accreditati i soldi pattuiti, si è trovato il conto alleggerito di 250 euro.

Ottenuta la ricarica a suo favore la donna ha interrotto la telefonata rendendosi irreperibile. Quando ha capito di essere stato truffato, l’uomo si è rivolto alla tenenza di Scandiano e ha sporto denuncia per truffa. I carabinieri hanno indagato e sono risaliti alla 21enne romana che è stata denunciata per truffa.