Violenze alla moglie davanti ai figli: denunciato

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Violenze alla convivente anche davanti ai figli: denuncia, allontanamento da casa e divieto di avvicinamento per un 38enne residente in val d’Enza. Dalle indagini dei carabinieri è emerso come l’uomo, dal 2008, maltrattava la convivente con continue violenze anche in presenza dei figli minorenni.

La colpiva con pugni al volto e schiaffi, prendendola a calci, lanciandole addosso piatti e bottiglie e insultandola quotidianamente. In un’occasione le aveva premuto una busta di plastica sul volto in modo da non farla respirare. La donna ha sporto denuncia ai carabinieri di S. Ilario che, al termine delle indagini, hanno chiesto e ottenuto dal Gip del tribunale di Reggio Emilia il provvedimento di allontanamento da casa e divieto di avvicinamento per l’uomo.