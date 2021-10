Violenze alla moglie anche davanti ai figli: denunciato

CAMPAGNOLA (Reggio Emilia) – Violenze alla moglie anche davanti ai figli: allontanamento da casa e divieto di avvicinamento per un 60enne di Campagnola che è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della consorte 57enne. Dalle indagini è emerso che l’uomo, da tempo, maltrattava la moglie con continue vessazioni in presenza dei figli, anche quando erano minorenni.

In particolare si lasciava andare ad eccessi d’ira, insultando la moglie e colpendola con schiaffi, pugni al volto e calci. La donna, esasperata, ha sporto denuncia ai carabinieri di Campagnola Emilia che, al termine delle indagini, hanno relazionato alla procura reggiana che ha chiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia il provvedimento di natura cautelare che è stato eseguito ieri dai carabinieri che hanno posto fine alle violenze dell’uomo.