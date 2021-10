Via Turri, cantine utilizzate ancora come dormitori

REGGIO EMILIA – In via Turri a Reggio Emilia cantine e garage privati continuano ad essere utilizzati come dormitori e alloggi di fortuna. Lo dimostra l’intervento eseguito ieri dalla squadra Volanti della Polizia, contattata da un cittadino. All’interno di una cantina (che non risultava forzata ma aperta) i poliziotti hanno trovato tre giovani cittadini di nazionalità tunisina privi di documenti.

Uno di loro, un 28enne, è risultato irregolare e già denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Nel pomeriggio è stato quindi espulso e accompagnato nel centro di permanenza per il rimpatri di Gorizia. In via Turri, zona “calda” nel quartiere della stazione, non sono rari i controlli mirati della Polizia, che ha anche un distaccamento nella strada stessa. Ieri le verifiche hanno interessato 53 persone e 18 autovetture.