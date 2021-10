Via Papa Giovanni, arrestato per evasione

REGGIO EMILIA – Un 41enne italiano è stato arrestato ieri pomeriggio, in via Caravaggio nei pressi del Campo di Marte, per evasione. L’uomo doveva essere agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti della ex compagna, ma si stava aggirando in quella zona dove, appunto, vive la donna, una giovane madre. Sul 41enne, fra l’altro, gravava un divieto di avvicinamento.

La donna, quando lo ha visto, ha chiamato la polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti degli equipaggi della Squadra Volante che hanno tranquillizzato e rasserenato la giovane. Nel frattempo i poliziotti hanno iniziato a cercare l’uomo che è stato rintracciato in via Papa Giovanni XXIII. Il 41enne, quando ha visto la Volante, ha cercato di fuggire a bordo della sua bicicletta, ma è stato raggiunto e arrestato per evasione.