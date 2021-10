Via De Nicola, garage imbottito di droga

REGGIO EMILIA – Oltre due chili e mezzo di marijuana in garage inutilizzato: indagini dei carabinieri. Ieri mattina i militari della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, su segnalazione di un cittadino che notava movimenti sospetti, sono intervenuti per controllare un garage nei sotterranei di un condominio di via De Nicola a Reggio Emilia e hanno recuperato un’importante partita di droga. Il garage era di proprietà di un pensionato reggiano completamente estraneo all’ingente partita di droga sequestrata.

L’intervento dei carabinieri è avvenuto ieri sera, intorno alle 19.30. L’ingente partita di droga, certamente destinata alla piazza reggiana, è stata sequestrata dai carabinieri che, nonostante le ricerche, non hanno individuato il proprietario che è riuscito a fuggire. Il garage non era utilizzato ed è di prorpietà di un pensionato reggiano risultato estraneo alla vicenda. Sul rinvenimento i militari reggiani hanno avviato le indagini per cercare di risalire al proprietario della partitadi droga sequestrata che dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.