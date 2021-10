Vaccinazioni, da lunedì si parte con la terza dose

REGGIO EMILIA – Inizierà lunedì prossimo in provincia di Reggio Emilia la somministrazione della terza dose di richiamo (cosiddetta booster) di vaccino contro il covid. Le circa 40.000 persone dagli 80 anni compiuti in su residenti, già vaccinate da almeno sei mesi, riceveranno a partire da domani l’sms con data e sede dell’appuntamento.

Ai cittadini sarà offerta anche la vaccinazione contro l’influenza, per agevolare questa categoria di pazienti, a prescindere dalla campagna di vaccinazione antinfluenzale per la popolazione generale che inizierà il prossimo 25 ottobre. “Le due vaccinazioni sono offerte attivamente e gratuitamente, quindi il cittadino non deve prenotare”, sottolinea l’Ausl reggiana. Per necessità di modifica della data dell’appuntamento ricevuto è comunque disponibile il numero 0522 338799.