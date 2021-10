Unahotels, seconda sconfitta consecutiva con Trento: 74-78

REGGIO EMILIA – La Unahotels perde contro Dolomiti Energia Trentino per 74-78 e incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato. I biancorossi, a parte ad inizio partita, hanno inseguito per tutto il match e non sono mai riusciti ad agguantare gli ospiti se non per un breve momento sul 55 pari.

Il match parte forte, con tutte e due le squadre che attaccano e mettono a segno i primi punti. Bene Caroline che porta la sua squadra a chiudere la prima frazione in vantaggio 18-25. Il secondo quarto invece va in direzione opposta, con Reggio Emilia che si avvicina agli avversari. Si va negli spogliatoi con il risultato di 37-40.

Terzo quarto molto equilibrato, con difese disattente e attacchi molto forti. Il parziale è infatti 20-21 e porta le due squadre ad iniziare gli ultimi 10 minuti sul 57-61. L’ultima frazione parte con Trento che va molto forte e agguanta la vittoria.

IL TABELLINO

REGGIO EMILIA-TRENTO 74-78 (18-19, 19-15, 20-21, 17-17)

REGGIO EMILIA: Hopkins 16, Candi 7, Baldi Rossi 0, Strautins 10, Crawford 0, Colombo 0, Cinciarini 12, Johnson 10, Olisevicius 17, Bonacini, Diouf 2.

TRENTO: Bradford 2, Williams 13, Reynolds 18, Conti 0, Forray 3, Flaccadori 17, Saunders 3, Mezzanotte 3, Ladurner 0, Caroline 19.