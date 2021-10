Unahotels, Cinciarini e due componenti dello staff positivi al Covid

REGGIO EMILIA – Il playmaker della Unahotels Andrea Cinciarini e due componenti dello staff, l’assistente allenatore Francesco Taccetti e il fisioterapista Nicolò Fagandini, sono risultati positivi al Covid.

E’ quanto emerso dai tamponi molecolari effettuati venerdì a tutto il gruppo squadra, in vista della trasferta in Israele per la gara di FIBA Europe Cup in programma mercoledì prossimo contro l’Hapoel Galil Gilboa.

Stamattina tutta la squadra è stata sottoposta a un nuovo giro di tamponi, che non ha mostrato ulteriori positività. La società, dopo aver avvisato gli organi competenti, ha ripreso l’attività agonistica in vista della partita di serie A di domani alle 12 contro la Vanoli Cremona.