Tekapp: l’azienda specializzata in cyber security riceve la certifica ISO/IEC 27001 

FORMIGINE – L’azienda Tekapp, impresa specializzata in sicurezza informatica, ha appena scritto il suo nome nella lista delle industrie a rientrare negli stringenti parametri della ISO/IEC 27001.Lo standard ISO/IEC 27001 (Tecnologia delle informazioni – Tecniche di sicurezza – Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti) è una norma internazionale che contiene i requisiti per impostare e gestire un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (Information Security Management System).

“Tutti coloro che lavorano all’interno di Tekapp sono impegnatissimi nel seguire, con attenzione, le norme che permettono il corretto monitoraggio, l’amministrazione e la gestione delle infrastrutture informatiche e dei dati che vivono in rete”, così Daniel Rozenek, imprenditore nato a Tel Aviv ma cresciuto a Modena. La norma è applicabile a imprese operanti nella gran parte dei settori commerciali e industriali, come finanza e assicurazioni, telecomunicazioni, servizi, trasporti e a settori governativi. Una norma indispensabile per tutte quelle aziende che si occupano di sicurezza informatica, come Tekapp.

L’esperto di Cyber Security ha aggiunto: “La nostra azienda è impegnata in un processo di crescita e sviluppo, stiamo cercando di adattare le tecnologie israeliane alla media impresa manifatturiera del nostro territorio così da garantire il massimo dell’innovazione anche agli imprenditori della Via Emilia. La certifica ISO 27001 è un traguardo importantissimo per Tekapp, ma non ci fermeremo qui. Siamo pronti a portare a termine una serie di investimenti importanti, così da rafforzare la squadra. Formazione continuativa, ricerca e sviluppo sono il nostro pane quotidiano”.

L’obiettivo del nuovo standard ISO 27001 è quello di proteggere i dati e le informazioni da minacce di ogni tipo, al fine di assicurarne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità e fornire i requisiti per adottare un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) finalizzato ad una corretta gestione dei dati sensibili dell’azienda. “Traguardo importante per Tekapp, l’ennesimo ma non l’ultimo”, conclude Rozenek.