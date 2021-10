Rubiera, ruba salumi all’Ecu: denunciato

RUBIERA (Reggio Emilia) – Un 44enne, D.C., originario di Castellamare di Stabia (NA), ma residente a Cadelbosco Sopra è stato denunciato per furto dagli agenti della polizia locale di Rubiera.

Da quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo pluripregiudicato e da poco liberato dagli arresti domiciliari per reati di rapina, lesioni personali e spaccio di stupefacenti, lunedì è entrato all’interno nel supermercato Ecu di Via Emilia Ovest a Rubiera, poco dopo l’orario di apertura, con uno zaino in cui ha messo alcuni tranci di salume per l’ammontare di circa 120 euro.

Una volta superato le casse, pagando altra merce di modico valore, è stato fermato nei pressi dell’uscita dai dipendenti del supermercato, che lo hanno invitato a vuotare lo zaino dal quale è emersa la merce rubata dai banchi. Il personale ha chiamato le forze dell’ordine, ma, nel frattempo, l’uomo è fuggito su un’auto di colore bianco.

In base alle indicazioni date dal personale dipendente agli agenti e grazie alle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza interno al supermercato, la polizia locale è risalita al 44enne che, fra l’altro, si era già reso responsabile di un furto nello stesso supermercato, circa una settimana prima, di circa 200 euro di Parmigiano Reggiano.

Fondamentali per l’identificazione sono state le indicazioni chiare e precise fornite dai dipendenti del supermercato che hanno permesso l’identificazione dell’autore del reato.